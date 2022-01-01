RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:38

Re: Банк Глобус

Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?
Andey
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:55

  Andey написав:Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?

ИМХО, пациент месяц протянет. А дальше как Вам понравится.
nord
 
Повідомлень: 45
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:19

nord
Даруйте, не зрозумів, є якийсь "клуб"? Чи це щось на сленгу форума?
Василкаол
 
Повідомлень: 10
З нами з: 14.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23

Re: Банк Глобус

Василкаол написав:nord
Даруйте, не зрозумів, є якийсь "клуб"? Чи це щось на сленгу форума?
Банки з соціальним доларовим депозитом.
Zochan
 
Повідомлень: 576
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23

Василкаол
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
klug
 
Повідомлень: 7217
З нами з: 18.08.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 994 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ingtrans, Lost, root, SHURICK76, Solar_simfi, WallNutPen, Пансер і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Січ 1 ... 10, 11, 12
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
112 29220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 19:55
flysoulfly
Альфа-Банк 1 ... 409, 410, 411
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4100 1762899
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 19:54
stas_rst
ОТП БАНК 1 ... 18, 19, 20
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
193 105784
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 19:49
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (113)
09.08.2022 20:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.