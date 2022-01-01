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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:38

Re: Банк Глобус

Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?
Andey
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:55

  Andey написав:Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?

ИМХО, пациент месяц протянет. А дальше как Вам понравится.
nord
 
Повідомлень: 47
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:19

nord
Даруйте, не зрозумів, є якийсь "клуб"? Чи це щось на сленгу форума?
Василкаол
 
Повідомлень: 10
З нами з: 14.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23

Re: Банк Глобус

Василкаол написав:nord
Даруйте, не зрозумів, є якийсь "клуб"? Чи це щось на сленгу форума?
Банки з соціальним доларовим депозитом.
Zochan
 
Повідомлень: 576
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23

Василкаол
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
klug
 
Повідомлень: 7217
З нами з: 18.08.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 994 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:54

Re: Банк Глобус

Участь Сича не постигнет?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7650
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 775 раз.
 
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