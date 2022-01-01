RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:38

Re: Банк Глобус

Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?
Andey
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:55

  Andey написав:Как чувствует себя банк?
думаю зайти гривной на месячный под 12%.
Новый клиент, есть ли какие-то подводные камни?

ИМХО, пациент месяц протянет. А дальше как Вам понравится.
nord
 
Повідомлень: 51
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:19

nord
Даруйте, не зрозумів, є якийсь "клуб"? Чи це щось на сленгу форума?
Василкаол
 
Повідомлень: 11
З нами з: 14.02.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23

Re: Банк Глобус

Василкаол написав:nord
Даруйте, не зрозумів, є якийсь "клуб"? Чи це щось на сленгу форума?
Банки з соціальним доларовим депозитом.
Zochan
 
Повідомлень: 576
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23

Василкаол
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
klug
 
Повідомлень: 7219
З нами з: 18.08.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:54

Re: Банк Глобус

Участь Сича не постигнет?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7650
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:41

klug
О! Дякую дуже 👍
Василкаол
 
Повідомлень: 11
З нами з: 14.02.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 410, 411, 412
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4112 1765333
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 10:51
ihorsic
Банк інвестицій та заощаджень 1, 2, 3, 4
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 12:28
34 9335
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 10:40
REA 1109
А-Банк 1 ... 38, 39, 40
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
398 501599
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 10:33
pfauter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.