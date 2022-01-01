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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 сер, 2022 08:49
Открыл депозит. Выдали карту "Відсоточка".
Зарегистрировался в банкинге на компе.
Теперь задача: хочу в онлайне пополнить этот депозит.
Он пополняется с карты или текущего счета, ok - на карту с другого банка попробовал зачислить 1000 грн.
Все зашло, но комиссия 10 грн.
Вопрос: какие еще пути пополнить депозит онлайн с минимум комиссии?
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ringM57
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Додано: Сер 17 сер, 2022 09:10
ringM57 написав:
Открыл депозит. Выдали карту "Відсоточка".
Зарегистрировался в банкинге на компе.
Теперь задача: хочу в онлайне пополнить этот депозит.
Он пополняется с карты или текущего счета, ok - на карту с другого банка попробовал зачислить 1000 грн.
Все зашло, но комиссия 10 грн.
Вопрос: какие еще пути пополнить депозит онлайн с минимум комиссии?
Напрямую по IBAN депозита.
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