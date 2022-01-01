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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:49

Re: Банк Глобус

Открыл депозит. Выдали карту "Відсоточка".
Зарегистрировался в банкинге на компе.
Теперь задача: хочу в онлайне пополнить этот депозит.
Он пополняется с карты или текущего счета, ok - на карту с другого банка попробовал зачислить 1000 грн.
Все зашло, но комиссия 10 грн.
Вопрос: какие еще пути пополнить депозит онлайн с минимум комиссии?
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:10

  ringM57 написав:Открыл депозит. Выдали карту "Відсоточка".
Зарегистрировался в банкинге на компе.
Теперь задача: хочу в онлайне пополнить этот депозит.
Он пополняется с карты или текущего счета, ok - на карту с другого банка попробовал зачислить 1000 грн.
Все зашло, но комиссия 10 грн.
Вопрос: какие еще пути пополнить депозит онлайн с минимум комиссии?

Напрямую по IBAN депозита.
Клиент_
 
Повідомлень: 263
З нами з: 25.02.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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