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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 сер, 2022 08:49
Открыл депозит. Выдали карту "Відсоточка".
Зарегистрировался в банкинге на компе.
Теперь задача: хочу в онлайне пополнить этот депозит.
Он пополняется с карты или текущего счета, ok - на карту с другого банка попробовал зачислить 1000 грн.
Все зашло, но комиссия 10 грн.
Вопрос: какие еще пути пополнить депозит онлайн с минимум комиссии?
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ringM57
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Додано: Сер 17 сер, 2022 09:10
ringM57 написав:
Открыл депозит. Выдали карту "Відсоточка".
Зарегистрировался в банкинге на компе.
Теперь задача: хочу в онлайне пополнить этот депозит.
Он пополняется с карты или текущего счета, ok - на карту с другого банка попробовал зачислить 1000 грн.
Все зашло, но комиссия 10 грн.
Вопрос: какие еще пути пополнить депозит онлайн с минимум комиссии?
Напрямую по IBAN депозита.
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Клиент_
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Додано: Сер 17 сер, 2022 09:45
Клиент_
Ок. Попробовал создать платеж по IBAN депозита в привате: на сумму в 1000 показал в корзине комиссию 5 грн.
Чуть позже попробую еще посмотреть с другого банка.
Все делаю с компа, может кто делал с мобильного додатка и там может сказать про комиссии..
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ringM57
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Додано: Сер 17 сер, 2022 10:20
ringM57 написав:
Чуть позже попробую еще посмотреть с другого банка
Бесплатный СЭП есть у Мони, Альфы, УкрСиба. Дерзайте
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Amethyst
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Додано: Сер 17 сер, 2022 10:28
ringM57 написав:Клиент_
Ок. Попробовал создать платеж по IBAN депозита в привате: на сумму в 1000 показал в корзине комиссию 5 грн.
Чуть позже попробую еще посмотреть с другого банка.
Все делаю с компа, может кто делал с мобильного додатка и там может сказать про комиссии..
Насколько помню, в П24 5 грн. за платеж и не зависит от суммы. Но лучше проверить.
Беспл.СЭПы вам подсказали выше.
Добавлю еще Райф., там почти бесплатно, 3грн. за платеж.
P.S. Зашел в приложение Глобус, тапнул из интереса на "Пополнить депозит" и выпало меню пополнения со своей карты или с карты другого банка.
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Клиент_
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