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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:49

Re: Банк Глобус

Открыл депозит. Выдали карту "Відсоточка".
Зарегистрировался в банкинге на компе.
Теперь задача: хочу в онлайне пополнить этот депозит.
Он пополняется с карты или текущего счета, ok - на карту с другого банка попробовал зачислить 1000 грн.
Все зашло, но комиссия 10 грн.
Вопрос: какие еще пути пополнить депозит онлайн с минимум комиссии?
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:10

  ringM57 написав:Открыл депозит. Выдали карту "Відсоточка".
Зарегистрировался в банкинге на компе.
Теперь задача: хочу в онлайне пополнить этот депозит.
Он пополняется с карты или текущего счета, ok - на карту с другого банка попробовал зачислить 1000 грн.
Все зашло, но комиссия 10 грн.
Вопрос: какие еще пути пополнить депозит онлайн с минимум комиссии?

Напрямую по IBAN депозита.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:45

Клиент_
Ок. Попробовал создать платеж по IBAN депозита в привате: на сумму в 1000 показал в корзине комиссию 5 грн.
Чуть позже попробую еще посмотреть с другого банка.
Все делаю с компа, может кто делал с мобильного додатка и там может сказать про комиссии..
ringM57
 
Повідомлень: 49
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:20

Re: Банк Глобус

  ringM57 написав:Чуть позже попробую еще посмотреть с другого банка

Бесплатный СЭП есть у Мони, Альфы, УкрСиба. Дерзайте
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:28

  ringM57 написав:Клиент_
Ок. Попробовал создать платеж по IBAN депозита в привате: на сумму в 1000 показал в корзине комиссию 5 грн.
Чуть позже попробую еще посмотреть с другого банка.
Все делаю с компа, может кто делал с мобильного додатка и там может сказать про комиссии..

Насколько помню, в П24 5 грн. за платеж и не зависит от суммы. Но лучше проверить.
Беспл.СЭПы вам подсказали выше.
Добавлю еще Райф., там почти бесплатно, 3грн. за платеж.

P.S. Зашел в приложение Глобус, тапнул из интереса на "Пополнить депозит" и выпало меню пополнения со своей карты или с карты другого банка.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:22

  Amethyst написав:
  ringM57 написав:Чуть позже попробую еще посмотреть с другого банка

Бесплатный СЭП есть у Мони, Альфы, УкрСиба. Дерзайте

Моня випускає на 2630? У будь-яких об'ємах?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:30

  klug написав:
  Amethyst написав:
  ringM57 написав:Чуть позже попробую еще посмотреть с другого банка

Бесплатный СЭП есть у Мони, Альфы, УкрСиба. Дерзайте

Моня випускає на 2630? У будь-яких об'ємах?

А я не пам'ятаю щоби були проблеми.
На 2600 Моня точно показує коміс ДО підтвердження переказу за 10К+
Amethyst
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