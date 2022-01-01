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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:04

  Goodman написав:пополняйте с карти другого банка , я пополнял с мони , вес четко и без вопросов.

Проходить як аптеки чи продукти?
klug
 
Повідомлень: 7264
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:04

Клиент_
у вашого депозиту мін. сума поповнення 1000?
якщо так, цікаво що буде якщо закидати напряму СЕП на ІБАН депо але менше суму,
вернеться назад чи зарах?
greenozon
 
Повідомлень: 14041
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
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1
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2
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:08

  greenozon написав:Клиент_
у вашого депозиту мін. сума поповнення 1000?
якщо так, цікаво що буде якщо закидати напряму СЕП на ІБАН депо але менше суму,
вернеться назад чи зарах?

Дзенькнут дівчата з банку і дуже суворо накажуть більше так не робити...
Можна ще разів 2 так таки повторити, а потім будуть повертати гроші вже мовчки
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2908
З нами з: 05.05.21
Подякував: 179 раз.
Подякували: 536 раз.
 
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1
7
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:37

klug проходить як оплата в інтернеті . IPay.ua
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5250
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
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  #<1 ... 16171819
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