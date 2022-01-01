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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 сер, 2022 22:04
Goodman написав:
пополняйте с карти другого банка , я пополнял с мони , вес четко и без вопросов.
Проходить як аптеки чи продукти?
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klug
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Додано: Сер 17 сер, 2022 22:04
Клиент_
у вашого депозиту мін. сума поповнення 1000?
якщо так, цікаво що буде якщо закидати напряму СЕП на ІБАН депо але менше суму,
вернеться назад чи зарах?
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greenozon
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Додано: Сер 17 сер, 2022 22:08
greenozon написав:Клиент_
у вашого депозиту мін. сума поповнення 1000?
якщо так, цікаво що буде якщо закидати напряму СЕП на ІБАН депо але менше суму,
вернеться назад чи зарах?
Дзенькнут дівчата з банку і дуже суворо накажуть більше так не робити...
Можна ще разів 2 так таки повторити, а потім будуть повертати гроші вже мовчки
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Amethyst
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Додано: Сер 17 сер, 2022 22:37
klug проходить як оплата в інтернеті . IPay.ua
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Goodman
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:05
Amethyst написав: ringM57 написав:
Чуть позже попробую еще посмотреть с другого банка
Бесплатный СЭП есть у Мони, Альфы, УкрСиба. Дерзайте
Розповідаю: зробив СЄП прямо на депозітний рахунок сьогодні у 9.30. Поповнення не відображається и не відображається. Почав у чат запитувати: Кажуть, гроші ваші бачимо, і назвали банк з якого прийшло, але зарахування бідбудеться вже у понеділок бо сьогодні - пятниця
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ringM57
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:16
ringM57 написав: Amethyst написав: ringM57 написав:
Чуть позже попробую еще посмотреть с другого банка
Бесплатный СЭП есть у Мони, Альфы, УкрСиба. Дерзайте
Розповідаю: зробив СЄП прямо на депозітний рахунок сьогодні у 9.30. Поповнення не відображається и не відображається. Почав у чат запитувати: Кажуть, гроші ваші бачимо, і назвали банк з якого прийшло, але зарахування бідбудеться вже у понеділок бо сьогодні - пятниця
То вони так жартують, ща зарахують
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Amethyst
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