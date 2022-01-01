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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 12:35
Re: Банк Глобус
На короткі терміни впали ставки по гривні. на довгі підросли
Додано: Вів 23 сер, 2022 12:48
Додано: Чет 01 вер, 2022 08:46
Re: Банк Глобус
Банк невеликий! Тому якщо вам важливий оперативний сервіс та увага звертайтесь! Карткою користуюся вже рік, думаю перевипускати наступного. За рік, що минув, нарікань не було.
Додано: Чет 01 вер, 2022 09:50
Панове, получил карту гривневую Глобуса.
Как теперь пользоваться интернет-банкингом? где там и как регистрироваться?
Приложение установил, но там чтобы зарегаться нужно еще раз через интернет передать все все свои фин данные, включая фото пасторта, данные из реестров и фото в разных ракурсах. стремновато такое через приложение делать.
Как зарегаться именно в инет-банкинге на сайте Глобуса? там нет такой кнопки
Додано: Чет 01 вер, 2022 10:14
Andey
Для реєстрації в ІБ на комп'ютері треба йти в відділення
там дадуть код (логін) і розкажуть що і як
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