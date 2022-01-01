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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

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Банк Глобус 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:35

Re: Банк Глобус

На короткі терміни впали ставки по гривні. на довгі підросли
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3692
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:48

  wolt450 написав:На короткі терміни впали ставки по гривні

уже один хрен - гривнелето кончилось.
а депо хотя б под 30%+ не началось (((
flysoulfly
 
Повідомлень: 921
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:46

Re: Банк Глобус

Банк невеликий! Тому якщо вам важливий оперативний сервіс та увага звертайтесь! Карткою користуюся вже рік, думаю перевипускати наступного. За рік, що минув, нарікань не було.
Андрей Краснов
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:50

Панове, получил карту гривневую Глобуса.
Как теперь пользоваться интернет-банкингом? где там и как регистрироваться?
Приложение установил, но там чтобы зарегаться нужно еще раз через интернет передать все все свои фин данные, включая фото пасторта, данные из реестров и фото в разных ракурсах. стремновато такое через приложение делать.

Как зарегаться именно в инет-банкинге на сайте Глобуса? там нет такой кнопки
Andey
 
Повідомлень: 1185
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:14

Andey
Для реєстрації в ІБ на комп'ютері треба йти в відділення
там дадуть код (логін) і розкажуть що і як
greenozon
 
Повідомлень: 14107
З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 17181920
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