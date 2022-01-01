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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

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Банк Глобус 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:35

Re: Банк Глобус

На короткі терміни впали ставки по гривні. на довгі підросли
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:48

  wolt450 написав:На короткі терміни впали ставки по гривні

уже один хрен - гривнелето кончилось.
а депо хотя б под 30%+ не началось (((
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:46

Re: Банк Глобус

Банк невеликий! Тому якщо вам важливий оперативний сервіс та увага звертайтесь! Карткою користуюся вже рік, думаю перевипускати наступного. За рік, що минув, нарікань не було.
Андрей Краснов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:50

Панове, получил карту гривневую Глобуса.
Как теперь пользоваться интернет-банкингом? где там и как регистрироваться?
Приложение установил, но там чтобы зарегаться нужно еще раз через интернет передать все все свои фин данные, включая фото пасторта, данные из реестров и фото в разных ракурсах. стремновато такое через приложение делать.

Как зарегаться именно в инет-банкинге на сайте Глобуса? там нет такой кнопки
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:14

Andey
Для реєстрації в ІБ на комп'ютері треба йти в відділення
там дадуть код (логін) і розкажуть що і як
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:43

Re: Банк Глобус

  Andey написав:Приложение установил, но там чтобы зарегаться нужно еще раз через интернет передать все все свои фин данные, включая фото пасторта, данные из реестров и фото в разных ракурсах. стремновато такое через приложение делать.

ничего там стремного нету , делайте все по подсказкам.
в итоге если будет отказ, звоните на горячку.
мне нужен глобус плюс, бо хочу відкривати депозити - еще раз поселфикаете и получится.
мобильное приложение более удобно вебверсии.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:42

  Andey написав:...
Как зарегаться именно в инет-банкинге на сайте Глобуса? там нет такой кнопки


Позвоните им или через чат попросите подключить оператора. Он вас опросит (типа идентификация) и потом пришлют вам ЛОГИН, у них вход не по номеру телефона, а по логину - из букв и цифр.
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:31

Re: Банк Глобус

а есть ли программа лояльности? а то под 11% месячный депо продлевать грустно
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 19:42

Re: Банк Глобус

  Andey написав:месячный депо продлевать

хто буде відкривати депо у глобусі - дивіться календарі , депо повертаються у перший робочий день ( тобто у СБ і НД "вони відпочивають" ) і дарма, що депо відкривалось онлайн.
Goodman
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