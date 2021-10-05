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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 12:35
На короткі терміни впали ставки по гривні. на довгі підросли
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wolt450
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:48
wolt450 написав:
На короткі терміни впали ставки по гривні
уже один хрен - гривнелето кончилось.
а депо хотя б под 30%+ не началось (((
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flysoulfly
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:46
Банк невеликий! Тому якщо вам важливий оперативний сервіс та увага звертайтесь! Карткою користуюся вже рік, думаю перевипускати наступного. За рік, що минув, нарікань не було.
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Андрей Краснов
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:50
Панове, получил карту гривневую Глобуса.
Как теперь пользоваться интернет-банкингом? где там и как регистрироваться?
Приложение установил, но там чтобы зарегаться нужно еще раз через интернет передать все все свои фин данные, включая фото пасторта, данные из реестров и фото в разных ракурсах. стремновато такое через приложение делать.
Как зарегаться именно в инет-банкинге на сайте Глобуса? там нет такой кнопки
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Andey
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:14
Andey
Для реєстрації в ІБ на комп'ютері треба йти в відділення
там дадуть код (логін) і розкажуть що і як
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greenozon
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Додано: Чет 01 вер, 2022 20:43
Andey написав:
Приложение установил, но там чтобы зарегаться нужно еще раз через интернет передать все все свои фин данные, включая фото пасторта, данные из реестров и фото в разных ракурсах. стремновато такое через приложение делать.
ничего там стремного нету , делайте все по подсказкам.
в итоге если будет отказ, звоните на горячку.
мне нужен глобус плюс, бо хочу відкривати депозити - еще раз поселфикаете и получится.
мобильное приложение более удобно вебверсии.
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Goodman
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:42
Andey написав:
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Как зарегаться именно в инет-банкинге на сайте Глобуса? там нет такой кнопки
Позвоните им или через чат попросите подключить оператора. Он вас опросит (типа идентификация) и потом пришлют вам ЛОГИН, у них вход не по номеру телефона, а по логину - из букв и цифр.
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ringM57
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Додано: Вів 06 вер, 2022 11:31
а есть ли программа лояльности? а то под 11% месячный депо продлевать грустно
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Andey
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Додано: Нед 11 вер, 2022 19:42
Andey написав:
месячный депо продлевать
хто буде відкривати депо у глобусі - дивіться календарі , депо повертаються у перший робочий день ( тобто у СБ і НД "вони відпочивають" ) і дарма, що депо відкривалось онлайн.
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Goodman
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:36
Goodman написав: Andey написав:
Приложение установил, но там чтобы зарегаться нужно еще раз через интернет передать все все свои фин данные, включая фото пасторта, данные из реестров и фото в разных ракурсах. стремновато такое через приложение делать.
ничего там стремного нету , делайте все по подсказкам.
в итоге если будет отказ, звоните на горячку.
мне нужен глобус плюс, бо хочу відкривати депозити - еще раз поселфикаете и получится.
мобильное приложение более удобно вебверсии.
Ставив Додаток знайомій на тел. І через Дію - відправили документи, и селфі наробили .. а воно знаву посилає документи передавати, знову передали, селфілі, Дія каже шо документи передано, а Глобус все одно не приймає і по кругу - знов шукай місце и фоткайся, всміхайся, не всміхайся - це шо, такі шуткі? Такого шухера не бачив ще .. так і не встановили ..
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ringM57
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