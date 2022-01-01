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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 09:59
ringM57
додаток дійсно дуже сирий і недороблений
я на одному телефоні тиждень мучився, а воно тупо не працювало на фазі - посміхніться - 0 реакції
і заявки відкривав в банку і описував і дані давав - усім все пофігу
"сам дурак, у нас всьо работаєт" (с) банк Г.
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Додано: Чет 15 вер, 2022 11:14
Панове, підкажіть, чи є в Глобусі розтрочка/оплата частинами? Чи тільки кредит?
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Додано: Чет 15 вер, 2022 12:50
Є. Оформлював через Ельдорадо
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Додано: Суб 24 вер, 2022 17:50
Доброго дня,
чи хтось знає, яку максимальну суму валюти можна отримати в касі і чи потрібно її заздалегідь замовлювати?
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Суб 24 вер, 2022 14:07
cohan
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