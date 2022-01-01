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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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Банк Глобус 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:59

ringM57
додаток дійсно дуже сирий і недороблений
я на одному телефоні тиждень мучився, а воно тупо не працювало на фазі - посміхніться - 0 реакції
і заявки відкривав в банку і описував і дані давав - усім все пофігу
"сам дурак, у нас всьо работаєт" (с) банк Г.
greenozon
 
Повідомлень: 14270
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:14

Re: Банк Глобус

Панове, підкажіть, чи є в Глобусі розтрочка/оплата частинами? Чи тільки кредит?
Василкаол
 
Повідомлень: 12
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:50

Є. Оформлював через Ельдорадо
jeykoxc
 
Повідомлень: 6
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:50

Re: Банк Глобус

Доброго дня,

чи хтось знає, яку максимальну суму валюти можна отримати в касі і чи потрібно її заздалегідь замовлювати?
qay
 
Повідомлень: 49
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Подякував: 26 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 15:24

у меня валютный текущий счет в пакете базовый
чем мне это может грозить
https://globusbank.com.ua/do-uvagi-vlas ... unkiv.html
кто-то может подсказать ?
citramon
 
Повідомлень: 596
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 15:39

Re: Банк Глобус

citramon написав:у меня валютный текущий счет в пакете базовый
чем мне это может грозить
https://globusbank.com.ua/do-uvagi-vlas ... unkiv.html
кто-то может подсказать ?
Наразі абонплати немає, проте є незнижуваний залишок 500 грн.
alter
 
Повідомлень: 1024
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