Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 09:59
ringM57 додаток дійсно дуже сирий і недороблений я на одному телефоні тиждень мучився, а воно тупо не працювало на фазі - посміхніться - 0 реакції і заявки відкривав в банку і описував і дані давав - усім все пофігу "сам дурак, у нас всьо работаєт" (с) банк Г.
greenozon
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Додано: Чет 15 вер, 2022 11:14
Панове, підкажіть, чи є в Глобусі розтрочка/оплата частинами? Чи тільки кредит?
Василкаол
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Додано: Чет 15 вер, 2022 12:50
Є. Оформлював через Ельдорадо
jeykoxc
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Додано: Суб 24 вер, 2022 17:50
Доброго дня,
чи хтось знає, яку максимальну суму валюти можна отримати в касі і чи потрібно її заздалегідь замовлювати?
qay
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Додано: Нед 09 жов, 2022 15:24
у меня валютный текущий счет в пакете базовый
чем мне это может грозить
https://globusbank.com.ua/do-uvagi-vlas ... unkiv.html
кто-то может подсказать ?
citramon
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Додано: Нед 09 жов, 2022 15:39
Наразі абонплати немає, проте є незнижуваний залишок 500 грн.
alter
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Додано: Пон 10 жов, 2022 09:40
qay написав:
Доброго дня,
чи хтось знає, яку максимальну суму валюти можна отримати в касі і чи потрібно її заздалегідь замовлювати?
еквівалент 100К грн на день
greenozon
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:10
Добрый день. Можно ли стать клиентом банка с выпуском виртуальной карты без похода в отделение банка?
isen
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:54
isen написав:
Добрый день. Можно ли стать клиентом банка с выпуском виртуальной карты без похода в отделение банка?
можна, поставити додаток від банку
https://globusbank.com.ua/globusplus.html
зареєструватись і в ньому відкрити віртуальну картку
greenozon
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:54
Подобається банк, нічого зайвого, послуги звісно дуже прості, але і зрозумілі.
ДмитрийН
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