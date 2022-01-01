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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:37

  greenozon написав:
  isen написав:Добрый день. Можно ли стать клиентом банка с выпуском виртуальной карты без похода в отделение банка?


можна, поставити додаток від банку
https://globusbank.com.ua/globusplus.html

зареєструватись і в ньому відкрити віртуальну картку

Спасибо. Можете дать ссылку на тариф по этой карте? Благодарю
isen
 
Повідомлень: 547
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:56

  isen написав:
  greenozon написав:
  isen написав:Добрый день. Можно ли стать клиентом банка с выпуском виртуальной карты без похода в отделение банка?


можна, поставити додаток від банку
https://globusbank.com.ua/globusplus.html

зареєструватись і в ньому відкрити віртуальну картку

Спасибо. Можете дать ссылку на тариф по этой карте? Благодарю

https://globusbank.com.ua/zadat_vopros_ ... banka.html
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13033
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 737 раз.
 
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  #<1 ... 19202122
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