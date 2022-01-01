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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 жов, 2022 14:37
greenozon написав: isen написав:
Добрый день. Можно ли стать клиентом банка с выпуском виртуальной карты без похода в отделение банка?
можна, поставити додаток від банкуhttps://globusbank.com.ua/globusplus.html
зареєструватись і в ньому відкрити віртуальну картку
Спасибо. Можете дать ссылку на тариф по этой карте? Благодарю
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isen
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:56
https://globusbank.com.ua/zadat_vopros_ ... banka.html
isen написав: greenozon написав: isen написав:
Добрый день. Можно ли стать клиентом банка с выпуском виртуальной карты без похода в отделение банка?
можна, поставити додаток від банкуhttps://globusbank.com.ua/globusplus.html
зареєструватись і в ньому відкрити віртуальну картку
Спасибо. Можете дать ссылку на тариф по этой карте? Благодарю
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sens
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Додано: Сер 12 жов, 2022 18:32
https://globusbank.com.ua/kreditnie_karti.html
isen написав:
Можете дать ссылку на тариф по этой карте?
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Сер 12 жов, 2022 17:53
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