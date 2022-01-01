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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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Банк Глобус 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:37

  greenozon написав:
  isen написав:Добрый день. Можно ли стать клиентом банка с выпуском виртуальной карты без похода в отделение банка?


можна, поставити додаток від банку
https://globusbank.com.ua/globusplus.html

зареєструватись і в ньому відкрити віртуальну картку

Спасибо. Можете дать ссылку на тариф по этой карте? Благодарю
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:56

  isen написав:
  greenozon написав:
  isen написав:Добрый день. Можно ли стать клиентом банка с выпуском виртуальной карты без похода в отделение банка?


можна, поставити додаток від банку
https://globusbank.com.ua/globusplus.html

зареєструватись і в ньому відкрити віртуальну картку

Спасибо. Можете дать ссылку на тариф по этой карте? Благодарю

https://globusbank.com.ua/zadat_vopros_ ... banka.html
sens
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Повідомлень: 13034
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 18:32

Re: Банк Глобус

  isen написав:Можете дать ссылку на тариф по этой карте?

https://globusbank.com.ua/kreditnie_karti.html
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:23

Re: Банк Глобус

Хтось вже забирав клевертаційні депо? Як валюту віддають?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:23

  Investor_K написав:Хтось вже забирав клевертаційні депо? Як валюту віддають?

ще ніхто ніде, бо ігра 50К почалась 21 липня, відповідно 3 місяці буде... порахуйте самі коли
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:33

  Investor_K написав:Хтось вже забирав клевертаційні депо? Як валюту віддають?

Вопрос неверный.
Правильный вопрос: есть ли наличка в кассе?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:34

  greenozon написав:
  Investor_K написав:Хтось вже забирав клевертаційні депо? Як валюту віддають?

ще ніхто ніде, бо ігра 50К почалась 21 липня, відповідно 3 місяці буде... порахуйте самі коли

Через тиждень 8)
Mustbe поменяет авку на логотипы банков с наличием валюты в кассе :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 06:21

Re: Банк Глобус

Ну так. Нова колонка - повернення коштів. Так-ні.
Investor_K
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