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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:03
Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?
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ishvara
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Додано: Чет 10 лис, 2022 03:37
ishvara написав:
Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?
В глобус приложении мои проценты ,около 6, я скидываю на карту кредо без комиссии с обоих сторон
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sens
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