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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:03

Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?
ishvara
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 09.12.12
Подякував: 307 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 03:37

  ishvara написав:Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?

В глобус приложении мои проценты ,около 6, я скидываю на карту кредо без комиссии с обоих сторон
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13061
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 739 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:34

  sens написав:
  ishvara написав:Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?

В глобус приложении мои проценты ,около 6, я скидываю на карту кредо без комиссии с обоих сторон

по итогам месяца надо внимательно глянуть баланс, что жлобусы отминусуют.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 13.01.09
Подякував: 480 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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  #<1 ... 20212223
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