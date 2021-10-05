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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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Банк Глобус 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:03

Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 03:37

  ishvara написав:Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?

В глобус приложении мои проценты ,около 6, я скидываю на карту кредо без комиссии с обоих сторон
sens
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Повідомлень: 13061
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:34

  sens написав:
  ishvara написав:Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?

В глобус приложении мои проценты ,около 6, я скидываю на карту кредо без комиссии с обоих сторон

по итогам месяца надо внимательно глянуть баланс, что жлобусы отминусуют.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:10

Re: Банк Глобус

Чи є можливість оформити картку для отримання зарплатні онлайн?
Аргеад
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:17

Re: Банк Глобус

СМС не приходять для входу у інтернет-банкінг. В когось ще є таке? За сьогодні щось ніяк.
ringM57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:45

Re: Банк Глобус

  ringM57 написав:СМС не приходять для входу у інтернет-банкінг. В когось ще є таке? За сьогодні щось ніяк.

Спробуйте оформити собі додаток на мобільний пристрій.
Якщо будуть невдачі - дзвоніть на гпрячку і поясніть, що Вам потрібен додаток для відкриття депо - миттєво все попустить і буде у Вас додаток без всяких там СМС.
Goodman
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