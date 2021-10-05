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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:03
Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?
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ishvara
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Додано: Чет 10 лис, 2022 03:37
ishvara написав:
Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?
В глобус приложении мои проценты ,около 6, я скидываю на карту кредо без комиссии с обоих сторон
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sens
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Додано: Нед 13 лис, 2022 22:34
sens написав: ishvara написав:
Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?
В глобус приложении мои проценты ,около 6, я скидываю на карту кредо без комиссии с обоих сторон
по итогам месяца надо внимательно глянуть баланс, что жлобусы отминусуют.
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flysoulfly
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Додано: Пон 14 лис, 2022 10:10
Чи є можливість оформити картку для отримання зарплатні онлайн?
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Аргеад
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:17
СМС не приходять для входу у інтернет-банкінг. В когось ще є таке? За сьогодні щось ніяк.
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ringM57
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:45
ringM57 написав:
СМС не приходять для входу у інтернет-банкінг. В когось ще є таке? За сьогодні щось ніяк.
Спробуйте оформити собі додаток на мобільний пристрій.
Якщо будуть невдачі - дзвоніть на гпрячку і поясніть, що Вам потрібен додаток для відкриття депо - миттєво все попустить і буде у Вас додаток без всяких там СМС.
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Goodman
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Додано: Вів 22 лис, 2022 10:36
Оформляв депозит у цьому банку в Дніпрі. І оформлення та зняття все пройшло ввічливо і швидко. На всі незрозумілі питання, отримав зрозумілі відповіді. Дякую за обслуговування.
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dali
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:38
dali написав:
Оформляв депозит у цьому банку в Дніпрі. І оформлення та зняття все пройшло ввічливо і швидко. На всі незрозумілі питання, отримав зрозумілі відповіді. Дякую за обслуговування.
так все супер
зранку оформив, після обіду зняв
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