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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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Банк Глобус 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:03

Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?
ishvara
 
Повідомлень: 1670
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Подякував: 307 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 03:37

  ishvara написав:Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?

В глобус приложении мои проценты ,около 6, я скидываю на карту кредо без комиссии с обоих сторон
sens
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Повідомлень: 13066
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Подякував: 33 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:34

  sens написав:
  ishvara написав:Подскажите, какой сейчас тариф на перевод с карты Глобуса (Видсоточка) на другую карту?

В глобус приложении мои проценты ,около 6, я скидываю на карту кредо без комиссии с обоих сторон

по итогам месяца надо внимательно глянуть баланс, что жлобусы отминусуют.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1168
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Подякував: 504 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:10

Re: Банк Глобус

Чи є можливість оформити картку для отримання зарплатні онлайн?
Аргеад
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:17

Re: Банк Глобус

СМС не приходять для входу у інтернет-банкінг. В когось ще є таке? За сьогодні щось ніяк.
ringM57
 
Повідомлень: 54
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:45

Re: Банк Глобус

  ringM57 написав:СМС не приходять для входу у інтернет-банкінг. В когось ще є таке? За сьогодні щось ніяк.

Спробуйте оформити собі додаток на мобільний пристрій.
Якщо будуть невдачі - дзвоніть на гпрячку і поясніть, що Вам потрібен додаток для відкриття депо - миттєво все попустить і буде у Вас додаток без всяких там СМС.
Goodman
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Повідомлень: 5518
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:36

Re: Банк Глобус

Оформляв депозит у цьому банку в Дніпрі. І оформлення та зняття все пройшло ввічливо і швидко. На всі незрозумілі питання, отримав зрозумілі відповіді. Дякую за обслуговування.
dali
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.10.22
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:38

  dali написав:Оформляв депозит у цьому банку в Дніпрі. І оформлення та зняття все пройшло ввічливо і швидко. На всі незрозумілі питання, отримав зрозумілі відповіді. Дякую за обслуговування.

так все супер
зранку оформив, після обіду зняв
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:45

  J написав:
  dali написав:Оформляв депозит у цьому банку в Дніпрі. І оформлення та зняття все пройшло ввічливо і швидко. На всі незрозумілі питання, отримав зрозумілі відповіді. Дякую за обслуговування.

так все супер
зранку оформив, після обіду зняв

20 грн зарплатні за кожен успішний комент?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:10

Жлобус запроваджує кешбекус за карткою Globus Plus.
https://t.me/tabfinance/619
klug
 
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Подякував: 324 раз.
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