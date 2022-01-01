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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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Банк Глобус 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:41

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «КЕШБЕК»
https://globusbank.com.ua/images/upload ... b54ab0.pdf

є коди МСС
greenozon
 
Повідомлень: 14461
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 14:31

  greenozon написав:ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «КЕ
лояльности... это с><√яльности?
напомните: тут транзитных свинок низашо побрили за возврат СВОИХ денег на 1% или на 2% от всей суммы? :mrgreen: Т.е. те талантливые менеджеры-организаторы бритья опять в предвкушении? Беззубенький в последнее время Скунс аж покурить отошел в сторонку.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1193
З нами з: 13.01.09
Подякував: 510 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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