є коди МСС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 10:41
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «КЕШБЕК»
є коди МСС
Додано: Нед 04 гру, 2022 14:31
лояльности... это с><√яльности?
напомните: тут транзитных свинок низашо побрили за возврат СВОИХ денег на 1% или на 2% от всей суммы? Т.е. те талантливые менеджеры-организаторы бритья опять в предвкушении? Беззубенький в последнее время Скунс аж покурить отошел в сторонку.
Додано: Сер 14 гру, 2022 17:11
Re: Банк Глобус
Я можу оформити кредит знаходячись за кордоном?
Додано: Пон 19 гру, 2022 09:57
Re: Банк Глобус
Обрав у відділенні депозитну програму близько року тому. Мені запропонували достатньо вигідну пропозицію на відміну від багатьох інших банків. Задоволений своїм вибором.
Додано: Вів 27 гру, 2022 17:42
Оновлені депо-ставки
Депозитна акція Переможні Відсотки (до 31 січня 23)
макс 18.5 на довгі періоди
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