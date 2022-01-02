Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 гру, 2022 10:41
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «КЕШБЕК»
https://globusbank.com.ua/images/upload ... b54ab0.pdf
є коди МСС
greenozon
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Додано: Нед 04 гру, 2022 14:31
greenozon написав:
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «КЕ
лояльности... это с><√яльности?
напомните: тут транзитных свинок
низашо
побрили за возврат СВОИХ денег на 1% или на 2%
от всей суммы
?
Т.е. те талантливые менеджеры-организаторы бритья опять в предвкушении? Беззубенький в последнее время Скунс аж покурить отошел в сторонку.
flysoulfly
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Додано: Сер 14 гру, 2022 17:11
Я можу оформити кредит знаходячись за кордоном?
Americano
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Додано: Пон 19 гру, 2022 09:57
Обрав у відділенні депозитну програму близько року тому. Мені запропонували достатньо вигідну пропозицію на відміну від багатьох інших банків. Задоволений своїм вибором.
GreenDay
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:42
greenozon
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Додано: Вів 27 гру, 2022 18:45
nord
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:34
Еще и Минфин с бонусами учавствует.
Nona9
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Додано: Сер 28 гру, 2022 22:01
Nona9 написав:
Еще и Минфин с бонусами учавствует.
только для нових
жаль глобусята не резиновие, порог 600к стремно преодолеть.
Goodman
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Додано: Сер 28 гру, 2022 22:05
Goodman написав:
жаль глобусята не резиновие, порог 600к стремно преодолеть.
жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла
сейчас
- нет.
flysoulfly
Повідомлень: 1302
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Додано: Сер 28 гру, 2022 22:43
flysoulfly написав:
жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.
Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.
Goodman
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