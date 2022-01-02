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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:41

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «КЕШБЕК»
https://globusbank.com.ua/images/upload ... b54ab0.pdf

є коди МСС
greenozon
 
Повідомлень: 14514
З нами з: 01.06.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 14:31

  greenozon написав:ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «КЕ
лояльности... это с><√яльности?
напомните: тут транзитных свинок низашо побрили за возврат СВОИХ денег на 1% или на 2% от всей суммы? :mrgreen: Т.е. те талантливые менеджеры-организаторы бритья опять в предвкушении? Беззубенький в последнее время Скунс аж покурить отошел в сторонку.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1302
З нами з: 13.01.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:11

Re: Банк Глобус

Я можу оформити кредит знаходячись за кордоном?
Americano
 
Повідомлень: 6
З нами з: 03.08.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 09:57

Re: Банк Глобус

Обрав у відділенні депозитну програму близько року тому. Мені запропонували достатньо вигідну пропозицію на відміну від багатьох інших банків. Задоволений своїм вибором.
GreenDay
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:42

Оновлені депо-ставки
Депозитна акція Переможні Відсотки (до 31 січня 23)
https://globusbank.com.ua/peremozhni-vidsotki.html
https://globusbank.com.ua/images/upload ... c70ce4.pdf


макс 18.5 на довгі періоди
greenozon
 
Повідомлень: 14514
З нами з: 01.06.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 18:45

  greenozon написав:Оновлені депо-ставки
Депозитна акція Переможні Відсотки (до 31 січня 23)
https://globusbank.com.ua/peremozhni-vidsotki.html
https://globusbank.com.ua/images/upload ... c70ce4.pdf


макс 18.5 на довгі періоди

Непогано.
nord
 
Повідомлень: 133
З нами з: 25.07.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:34

Еще и Минфин с бонусами учавствует.
Nona9
 
Повідомлень: 208
З нами з: 02.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:01

Re: Банк Глобус

  Nona9 написав:Еще и Минфин с бонусами учавствует.

только для нових
жаль глобусята не резиновие, порог 600к стремно преодолеть.
Goodman
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Повідомлень: 5582
З нами з: 23.11.14
Подякував: 728 раз.
Подякували: 521 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:05

  Goodman написав:жаль глобусята не резиновие, порог 600к стремно преодолеть.

жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1302
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:43

Re: Банк Глобус

  flysoulfly написав:жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.

Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.
Goodman
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Повідомлень: 5582
З нами з: 23.11.14
Подякував: 728 раз.
Подякували: 521 раз.
 
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