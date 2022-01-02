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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:20

  Goodman написав:
  flysoulfly написав:жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.

Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.

Извините за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:27

  nord написав:
  Goodman написав:
  flysoulfly написав:жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.

Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.

Извините за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?


У А-банка месячный депозит со ставкой 20.01%
emeta
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Повідомлень: 2089
З нами з: 19.03.09
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