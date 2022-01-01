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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 23:20
Goodman написав: flysoulfly написав:
жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.
Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.
Извините за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?
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nord
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Додано: Сер 28 гру, 2022 23:27
nord написав: Goodman написав: flysoulfly написав:
жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.
Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.
Извините за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?
У А-банка месячный депозит со ставкой 20.01%
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emeta
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Додано: Чет 29 гру, 2022 00:39
Goodman написав: flysoulfly написав:
жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас
- нет.
Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.
шо ж ніхто раньше нє...
айяйяй, апіздал...
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flysoulfly
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Додано: Чет 29 гру, 2022 00:53
Goodman написав: flysoulfly написав:
жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.
Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.
Где подробнее почитать?
emeta написав:
У А-банка месячный депозит со ставкой 20.01%
Не видно такого в приложении.
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CasseroleHead
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:47
CasseroleHead написав:
Не видно такого в приложении.
помимо приложения есть сайт, визит в отделения и горячая линия.
только заикнитесь - будут все ответи.
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Goodman
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