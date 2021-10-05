Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 23:20
Goodman написав: flysoulfly написав:
жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.
Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.
Извините за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?
nord
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Додано: Сер 28 гру, 2022 23:27
nord написав: Goodman написав: flysoulfly написав:
жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.
Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.
Извините за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?
У А-банка месячный депозит со ставкой 20.01%
emeta
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Додано: Чет 29 гру, 2022 00:39
Goodman написав: flysoulfly написав:
жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла
сейчас
- нет.
Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.
шо ж ніхто раньше нє...
айяйяй, апіздал...
flysoulfly
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Додано: Чет 29 гру, 2022 00:53
Goodman написав: flysoulfly написав:
жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.
Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.
Где подробнее почитать?
emeta написав:
У А-банка месячный депозит со ставкой 20.01%
Не видно такого в приложении.
CasseroleHead
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:47
CasseroleHead написав:
Не видно такого в приложении.
помимо приложения есть сайт, визит в отделения и горячая линия.
только заикнитесь - будут все ответи.
Goodman
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:02
те за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?[/quote]
У А-банка месячный депозит со ставкой 20.01%[/quote]
не місячний а річних, %
і не 20 а набагато менше
https://a-bank.com.ua/static/deposit/wi ... _terms.pdf
greenozon
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:48
greenozon Депозит “Рантье” **0,87 від ставки за депозитними сертифікатами овернайт НБУ можливість дострокового розірвання поповнення без обмежень мінімальна сума - 5 млн. грн. Термiн (мiс) Гривня 1 мiс 20.01% * При достроковому розірванні, проценти виплачуються за фактичний термін користування вкладом.
J
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:56
J написав: greenozon
Депозит “Рантье”
**0,87 від ставки за депозитними сертифікатами овернайт НБУ
можливість дострокового розірвання
поповнення без обмежень
мінімальна сума - 5 млн. грн.
Термiн (мiс) Гривня
1 мiс 20.01%
*
При достроковому розірванні, проценти виплачуються за фактичний термін користування вкладом.
Такие депозиты разве что для отряда Монако
lloydbanksua
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