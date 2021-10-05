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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:20

  Goodman написав:
  flysoulfly написав:жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.

Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.

Извините за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:27

  nord написав:
  Goodman написав:
  flysoulfly написав:жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.

Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.

Извините за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?


У А-банка месячный депозит со ставкой 20.01%
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:39

  Goodman написав:
  flysoulfly написав:жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.

Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.
:( шо ж ніхто раньше нє...
айяйяй, апіздал...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:53

  Goodman написав:
  flysoulfly написав:жаль оф.курс поднимется за год больше, чем на ихние ~15% годовых, т.е. смысла сейчас - нет.

Ну тогда в Ашечку, на РАНТЬЕ , там 5 лимонов дай , нальют от всей души.

Где подробнее почитать?

  emeta написав:У А-банка месячный депозит со ставкой 20.01%

Не видно такого в приложении.
CasseroleHead
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:47

Re: Банк Глобус

  CasseroleHead написав:Не видно такого в приложении.

помимо приложения есть сайт, визит в отделения и горячая линия.
только заикнитесь - будут все ответи.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:02

те за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?[/quote]

У А-банка месячный депозит со ставкой 20.01%[/quote]

не місячний а річних, %
і не 20 а набагато менше :)

https://a-bank.com.ua/static/deposit/wi ... _terms.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:48

greenozon
Депозит “Рантье”
**0,87 від ставки за депозитними сертифікатами овернайт НБУ
можливість дострокового розірвання
поповнення без обмежень
мінімальна сума - 5 млн. грн.
Термiн (мiс) Гривня
1 мiс 20.01%
*
При достроковому розірванні, проценти виплачуються за фактичний термін користування вкладом.
J
 
Повідомлень: 5541
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:56

  J написав:greenozon
Депозит “Рантье”
**0,87 від ставки за депозитними сертифікатами овернайт НБУ
можливість дострокового розірвання
поповнення без обмежень
мінімальна сума - 5 млн. грн.
Термiн (мiс) Гривня
1 мiс 20.01%
*
При достроковому розірванні, проценти виплачуються за фактичний термін користування вкладом.

Такие депозиты разве что для отряда Монако :mrgreen:
lloydbanksua
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