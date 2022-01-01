Извините за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 23:20
Додано: Сер 28 гру, 2022 23:27
У А-банка месячный депозит со ставкой 20.01%
Додано: Чет 29 гру, 2022 00:39
Додано: Чет 29 гру, 2022 00:53
Где подробнее почитать?
Не видно такого в приложении.
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:47
Re: Банк Глобус
Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:02
те за, возможно, наивный вопрос, что такое Ашечка?[/quote]
У А-банка месячный депозит со ставкой 20.01%[/quote]
не місячний а річних, %
і не 20 а набагато менше
Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:48
greenozon
Депозит “Рантье”
**0,87 від ставки за депозитними сертифікатами овернайт НБУ
можливість дострокового розірвання
поповнення без обмежень
мінімальна сума - 5 млн. грн.
Термiн (мiс) Гривня
1 мiс 20.01%
*
При достроковому розірванні, проценти виплачуються за фактичний термін користування вкладом.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:56
Такие депозиты разве что для отряда Монако
Додано: Вів 17 січ, 2023 10:19
Крокуй в Новий рік за перемогою з Глобус Банком!
Глобус Банк продовжує новорічну традицію та запускає депозитну акцію «Переможні відсотки».
Відповідно до умов акції відсоткову ставку збільшено на 1-1,5% від базової ставки за депозитами «Класичний» та «Накопичувальний». Отже, відсоткова ставка залежно від терміну розміщення коштів становитиме:
від 366 до 548 днів – 17%
від 549 до 730 днів – 17,5%
від 731 до 900 днів – 18%
Додатково можна отримати надбавку +0,5% до ставок, що зазначені вище, у разі виконання однієї із трьох умов:
відкрити депозит у мобільному додатку GlobusPlus;
розмістити депозит на суму 100 тис. грн або більше у відділенні банку;
надати пенсійне посвідчення при оформленні депозиту.
Основні умови акції:
мінімальний термін розміщення коштів – від 366 днів;
валюта депозиту – гривня;
мінімальна сума вкладу – 1000 грн.;
можливість отримання процентів щомісячно або в кінці строку (на вибір).
Термін дії акційних умов: з 20 грудня по 31 січня 2023 року (включно).
Усі деталі за посиланням
Віримо у нашу перемогу!
Слава Україні!
Додано: Вів 17 січ, 2023 10:21
Замовляйте безкоштовну доставку з АТБ!
Замовляйте безкоштовну доставку з АТБ, а разом з нею отримайте можливість виграти цінні призи!
Як скористатись пропозицією:
• Зробіть щонайменше 1 замовлення на сайті atbmarket.com на суму від 1000 грн та вагою до 20 кг
• Оплатіть своє замовлення карткою Mastercard®
• Отримайте гарантовано безкоштовну доставку товарів та ставайте учасником розіграшу телевізора LG, приставки Sony PlayStation 5 або смартфона Samsung Galax
Акція діє в інтернет-магазині ТОВ «АТБ-Маркет» з 10.01.2023 р. по 10.02.2023 р. включно на території України, за винятком території проведення ООС, тимчасово окупованої території та територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень через збройну агресію Російської Федерації проти України. Деталі – на mastercard.ua та atbmarket.com.
Умови акції: https://news.finance.ua/ua/zamovlyayte- ... avku-z-atb
|