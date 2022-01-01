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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:28

Как в Киеве отдают социальный доллар?
la9
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 02.07.09
Подякував: 455 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:26

Re: Банк Глобус

Зручний мобільний застосунок. Рада, що команда працює над цим, бо раніше було багато запитань по користуванню. Наразі все зручно - усі послуги в телефоні.
Panda1
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:53

  la9 написав:Как в Киеве отдают социальный доллар?

Нормально.
nord
 
Повідомлень: 143
З нами з: 25.07.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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