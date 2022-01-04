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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 14:28
Как в Киеве отдают социальный доллар?
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la9
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Додано: Чет 19 січ, 2023 10:26
Зручний мобільний застосунок. Рада, що команда працює над цим, бо раніше було багато запитань по користуванню. Наразі все зручно - усі послуги в телефоні.
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Panda1
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:53
la9 написав:
Как в Киеве отдают социальный доллар?
Нормально.
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nord
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:12
Чи є наразі пропозиції по доларовим депозитам?
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Аргеад
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Пон 23 січ, 2023 00:18
la9
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