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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 10:26
Re: Банк Глобус
Зручний мобільний застосунок. Рада, що команда працює над цим, бо раніше було багато запитань по користуванню. Наразі все зручно - усі послуги в телефоні.
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:12
Re: Банк Глобус
Чи є наразі пропозиції по доларовим депозитам?
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:22
Re: Банк Глобус
До цього зарплату отримував у глобус банку. Чув, що можна переказати зарплату на іншу картку, але в мене не виходить. В чому проблема, не розумію.
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:20
Комар Сенд мані - на карту Привата без комісії , на всі інші згідно тарифа Сенд мані.
Додано: Чет 23 лют, 2023 10:02
Re: Банк Глобус
Як зараз оформити кредит?
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