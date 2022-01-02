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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:28

Как в Киеве отдают социальный доллар?
la9
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 02.07.09
Подякував: 461 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 10:26

Re: Банк Глобус

Зручний мобільний застосунок. Рада, що команда працює над цим, бо раніше було багато запитань по користуванню. Наразі все зручно - усі послуги в телефоні.
Panda1
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:53

  la9 написав:Как в Киеве отдают социальный доллар?

Нормально.
nord
 
Повідомлень: 176
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:12

Re: Банк Глобус

Чи є наразі пропозиції по доларовим депозитам?
Аргеад
 
Повідомлень: 3
З нами з: 09.11.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:22

Re: Банк Глобус

До цього зарплату отримував у глобус банку. Чув, що можна переказати зарплату на іншу картку, але в мене не виходить. В чому проблема, не розумію.
Комар
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:20

Комар Сенд мані - на карту Привата без комісії , на всі інші згідно тарифа Сенд мані.
Goodman
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Повідомлень: 5740
З нами з: 23.11.14
Подякував: 736 раз.
Подякували: 532 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:02

Re: Банк Глобус

Як зараз оформити кредит?
Americano
 
Повідомлень: 7
З нами з: 03.08.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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