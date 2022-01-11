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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 14:28
Как в Киеве отдают социальный доллар?
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la9
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Додано: Чет 19 січ, 2023 10:26
Зручний мобільний застосунок. Рада, що команда працює над цим, бо раніше було багато запитань по користуванню. Наразі все зручно - усі послуги в телефоні.
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Panda1
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:53
la9 написав:
Как в Киеве отдают социальный доллар?
Нормально.
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nord
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:12
Чи є наразі пропозиції по доларовим депозитам?
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Аргеад
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Додано: Сер 15 лют, 2023 16:22
До цього зарплату отримував у глобус банку. Чув, що можна переказати зарплату на іншу картку, але в мене не виходить. В чому проблема, не розумію.
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Комар
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Додано: Сер 15 лют, 2023 20:20
Комар Сенд мані - на карту Привата без комісії , на всі інші згідно тарифа Сенд мані.
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Goodman
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Додано: Чет 23 лют, 2023 10:02
Як зараз оформити кредит?
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Americano
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Додано: Чет 23 лют, 2023 12:25
Americano, никак
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Amethyst
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Додано: Чет 23 лют, 2023 17:41
Зміна умов обслуговування карткових продуктів
Шановні Клієнти, повідомляємо Вам, що з 17 березня 2023 року за картковими продуктами набудуть чинності наступні зміни:https://globusbank.com.ua/do-uvagi-kliyentiv-6.html
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greenozon
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