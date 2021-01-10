|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 13:51
Amethyst написав:Americano
, никак
кредлимит на кредитку не насыпают?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2285
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|142
|8592
|
|
|904
|689055
|
|
|253
|75001
|
Сер 01 бер, 2023 13:38
Arom