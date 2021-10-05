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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

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Банк Глобус 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:51

  Amethyst написав:Americano, никак


кредлимит на кредитку не насыпают?
emeta
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як ся чухає "найактивніший іпотечний банк" зараз?
скільки ще до повного колапсу продажів будівництв?
чи може, він буде підтримуватися якоюсь держпрограмою відбудови?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:53

Re: Банк Глобус

  flysoulfly написав:як ся чухає "найактивніший іпотечний банк" зараз?

сюди головне каруселі не засунуть... бо віддадуть по курсу нбу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:04

  Goodman написав:
  flysoulfly написав:як ся чухає "найактивніший іпотечний банк" зараз?

сюди головне каруселі не засунуть... бо віддадуть по курсу нбу.
"...аткуда дравішкі?..."
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:09

flysoulfly ви первий начали , припомнили ему ипотеку.
Кстати Сечь, тоже активно задвигал конвертационние.
Кто туда засунул и получил по курсу НБУ так и не признался в проепе века.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:23

  Goodman написав:flysoulfly ви первий начали , припомнили ему ипотеку.
.
но у меня ж есть и подозрение, шо жлобус держпрограмой відновлення может быть задействован глобальнейше. Если доживьот до программы.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:48

Re: Банк Глобус

По довоенным гр вневым депозитам платят исправно. На моменте все хорошо.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:33

Re: Банк Глобус

Goodman написав:
  flysoulfly написав:як ся чухає "найактивніший іпотечний банк" зараз?

сюди головне каруселі не засунуть... бо віддадуть по курсу нбу.
Та з каруселями взагалі дуже страшно. То й дивись, віддадуть по курсу НБУ з втратами. Жах
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:34

  flysoulfly написав:як ся чухає "найактивніший іпотечний банк" зараз?
скільки ще до повного колапсу продажів будівництв?
чи може, він буде підтримуватися якоюсь держпрограмою відбудови?


там по этим Еоселям УкрБуд вроде при делах, так что и Глобусу должно перепасть
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:51

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Розіграш 150 тисяч гривень
Ірина_
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