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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 13:51
Amethyst написав:Americano
, никак
кредлимит на кредитку не насыпают?
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emeta
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Додано: Нед 05 бер, 2023 13:34
як ся чухає "найактивніший іпотечний банк" зараз?
скільки ще до повного колапсу продажів будівництв?
чи може, він буде підтримуватися якоюсь держпрограмою відбудови?
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flysoulfly
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:53
flysoulfly написав:
як ся чухає "найактивніший іпотечний банк" зараз?
сюди головне каруселі не засунуть... бо віддадуть по курсу нбу.
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Goodman
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:04
Goodman написав: flysoulfly написав:
як ся чухає "найактивніший іпотечний банк" зараз?
сюди головне каруселі не засунуть... бо віддадуть по курсу нбу
.
"...аткуда дравішкі?..."
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flysoulfly
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:09
flysoulfly ви первий начали , припомнили ему ипотеку.
Кстати Сечь, тоже активно задвигал конвертационние.
Кто туда засунул и получил по курсу НБУ так и не признался в проепе века.
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Goodman
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:23
Goodman написав:flysoulfly
ви первий начали , припомнили ему ипотеку.
.
но у меня ж есть и подозрение, шо жлобус держпрограмой відновлення может быть задействован глобальнейше. Если доживьот до программы.
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flysoulfly
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:48
По довоенным гр вневым депозитам платят исправно. На моменте все хорошо.
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Investor_K
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:33
Goodman написав: flysoulfly написав:
як ся чухає "найактивніший іпотечний банк" зараз?
сюди головне каруселі не засунуть... бо віддадуть по курсу нбу.
Та з каруселями взагалі дуже страшно. То й дивись, віддадуть по курсу НБУ з втратами. Жах
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alter
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Додано: Нед 05 бер, 2023 22:34
flysoulfly написав:
як ся чухає "найактивніший іпотечний банк" зараз?
скільки ще до повного колапсу продажів будівництв?
чи може, він буде підтримуватися якоюсь держпрограмою відбудови?
там по этим Еоселям УкрБуд вроде при делах, так что и Глобусу должно перепасть
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cohan
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:51
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Ірина_
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