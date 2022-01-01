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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 17:59
а где у этих на сайте найти их железнобетонные лимиты на вывод с картсчета? разовые , суточные?
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flysoulfly
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