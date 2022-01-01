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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:59

а где у этих на сайте найти их железнобетонные лимиты на вывод с картсчета? разовые , суточные?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1617
З нами з: 13.01.09
Подякував: 669 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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  #<1 ... 25262728
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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