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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 17:59
а где у этих на сайте найти их железнобетонные лимиты на вывод с картсчета? разовые , суточные?
Додано: Чет 09 бер, 2023 21:11
flysoulfly все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею на приват , а далее , как понадобится.
Додано: Чет 09 бер, 2023 21:28
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