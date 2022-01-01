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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:59

а где у этих на сайте найти их железнобетонные лимиты на вывод с картсчета? разовые , суточные?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1631
З нами з: 13.01.09
Подякував: 672 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:11

flysoulfly все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею на приват , а далее , как понадобится.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5820
З нами з: 23.11.14
Подякував: 737 раз.
Подякували: 538 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:28

  Goodman написав: все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею.
лялЯ-тополЯ-горячка: "неподнимаемый лимит перечислений(?) с карты 25к грн/день "
WTF ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1631
З нами з: 13.01.09
Подякував: 672 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:56

  flysoulfly написав:
  Goodman написав: все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею.
лялЯ-тополЯ-горячка: "неподнимаемый лимит перечислений(?) с карты 25к грн/день "
WTF ?


зробіть собі поточнік і ділов...
greenozon
 
Повідомлень: 14781
З нами з: 01.06.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1395 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:59

  greenozon написав:
  flysoulfly написав:
  Goodman написав: все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею.
лялЯ-тополЯ-горячка: "неподнимаемый лимит перечислений(?) с карты 25к грн/день "
WTF ?

зробіть собі поточнік і ділов...
отак майже раз в житті знадобилося - й почалося: зробити поточник...,
далі що - зробити комплімент, зробити подарунок, оженитися :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1631
З нами з: 13.01.09
Подякував: 672 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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