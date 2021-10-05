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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 17:59
а где у этих на сайте найти их железнобетонные лимиты на вывод с картсчета? разовые , суточные?
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flysoulfly
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:11
flysoulfly все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею на приват , а далее , как понадобится.
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Goodman
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Додано: Чет 09 бер, 2023 21:28
Goodman написав:
все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею
.
лялЯ-тополЯ-горячка: "неподнимаемый
лимит перечислений(?) с карты 25к грн/день "
WTF ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 09 бер, 2023 22:56
flysoulfly написав: Goodman написав:
все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею
.
лялЯ-тополЯ-горячка: "неподнимаемый
лимит перечислений(?) с карты 25к грн/день "
WTF ?
зробіть собі поточнік і ділов...
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greenozon
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Додано: Чет 09 бер, 2023 23:59
greenozon написав: flysoulfly написав: Goodman написав:
все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею
.
лялЯ-тополЯ-горячка: "неподнимаемый
лимит перечислений(?) с карты 25к грн/день "
WTF ?
зробіть собі поточнік і ділов...
отак майже раз в житті знадобилося - й почалося: зробити поточник...,
далі що - зробити комплімент, зробити подарунок, оженитися
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flysoulfly
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:58
greenozon написав: flysoulfly написав: Goodman написав:
все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею
.
лялЯ-тополЯ-горячка: "неподнимаемый
лимит перечислений(?) с карты 25к грн/день "
WTF ?
зробіть собі поточнік і ділов...
і як з поточного тянути сендманею ?
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J
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Додано: Сер 15 бер, 2023 16:01
Був приємно здивований, відвідавши відділення банку Глобус в своєму місті. Чистий та сучасний інтер'єр, привітні та уважні співробітники - все це створює дуже приємну атмосферу для клієнтів.
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Аргеад
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Додано: Сер 15 бер, 2023 23:17
Аргеад написав:
Був приємно здивований, відвідавши відділення банку Глобус в своєму місті. Чистий та сучасний інтер'єр, привітні та уважні співробітники - все це створює дуже приємну атмосферу для клієнтів.
Продуктов интересных не обнаружил, зато есть все остальное
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demichh
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Додано: Чет 16 бер, 2023 17:11
Аргеад написав:
Був приємно здивований, відвідавши відділення банку Глобус в своєму місті. Чистий та сучасний інтер'єр, привітні та уважні співробітники - все це створює дуже приємну атмосферу для клієнтів.
Генератоп є. Про деплзит завчасно телефлнують.
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Investor_K
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