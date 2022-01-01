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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

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Банк Глобус 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:59

а где у этих на сайте найти их железнобетонные лимиты на вывод с картсчета? разовые , суточные?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 13.01.09
Подякував: 703 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:11

flysoulfly все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею на приват , а далее , как понадобится.
Goodman
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Повідомлень: 5831
З нами з: 23.11.14
Подякував: 737 раз.
Подякували: 539 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 21:28

  Goodman написав: все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею.
лялЯ-тополЯ-горячка: "неподнимаемый лимит перечислений(?) с карты 25к грн/день "
WTF ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 13.01.09
Подякував: 703 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:56

  flysoulfly написав:
  Goodman написав: все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею.
лялЯ-тополЯ-горячка: "неподнимаемый лимит перечислений(?) с карты 25к грн/день "
WTF ?


зробіть собі поточнік і ділов...
greenozon
 
Повідомлень: 14803
З нами з: 01.06.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 1398 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:59

  greenozon написав:
  flysoulfly написав:
  Goodman написав: все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею.
лялЯ-тополЯ-горячка: "неподнимаемый лимит перечислений(?) с карты 25к грн/день "
WTF ?

зробіть собі поточнік і ділов...
отак майже раз в житті знадобилося - й почалося: зробити поточник...,
далі що - зробити комплімент, зробити подарунок, оженитися :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 13.01.09
Подякував: 703 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:58

  greenozon написав:
  flysoulfly написав:
  Goodman написав: все лимити в приложухе и по согласованию с горячей линией.
качаю с депозитки сендманею.
лялЯ-тополЯ-горячка: "неподнимаемый лимит перечислений(?) с карты 25к грн/день "
WTF ?


зробіть собі поточнік і ділов...

і як з поточного тянути сендманею ?
J
 
Повідомлень: 5754
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 298 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:01

Re: Банк Глобус

Був приємно здивований, відвідавши відділення банку Глобус в своєму місті. Чистий та сучасний інтер'єр, привітні та уважні співробітники - все це створює дуже приємну атмосферу для клієнтів.
Аргеад
 
Повідомлень: 4
З нами з: 09.11.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 23:17

  Аргеад написав:Був приємно здивований, відвідавши відділення банку Глобус в своєму місті. Чистий та сучасний інтер'єр, привітні та уважні співробітники - все це створює дуже приємну атмосферу для клієнтів.

Продуктов интересных не обнаружил, зато есть все остальное :)
demichh
 
Повідомлень: 2889
З нами з: 09.12.10
Подякував: 146 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 17:11

  Аргеад написав:Був приємно здивований, відвідавши відділення банку Глобус в своєму місті. Чистий та сучасний інтер'єр, привітні та уважні співробітники - все це створює дуже приємну атмосферу для клієнтів.

Генератоп є. Про деплзит завчасно телефлнують.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8571
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 848 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:35

  Аргеад написав:Був приємно здивований, відвідавши відділення банку Глобус в своєму місті. Чистий та сучасний інтер'єр, привітні та уважні співробітники - все це створює дуже приємну атмосферу для клієнтів.

Рекомендуете?)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 341 раз.
 
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