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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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Банк Глобус 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:53

Re: Банк Глобус

  guntherhouse777 написав:Рекомендуете?)

навряд, то все прохідні місця і там на вас чатують троє зелених і два синіх.
з бодікамерами і папочками , з запрошеннями.
Це не Ваші плани на найближчий час.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:17

  Goodman написав:
  guntherhouse777 написав:Рекомендуете?)

навряд, то все прохідні місця і там на вас чатують троє зелених і два синіх.
з бодікамерами і папочками , з запрошеннями.
Це не Ваші плани на найближчий час.
з такими темпами, у нашій ВР скоріш приймуть додатковий закон і включать в перелік документів, приписне свідоцтво або військовий квиток і все. Все до цього йде. Тож краще мабуть припинити відносини з банками поки не вирішиться питання у найближчі три-шість місяців. Під 0,01 можна і під грушею під 0,00 майже те саме
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:26

Re: Банк Глобус

  sens написав:Тож краще мабуть припинити відносини з банками поки не вирішиться питання у найближчі три-шість місяців. Під 0,01 можна і під грушею під 0,00 майже те саме

або все ж частину в usdt під 2% міс.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:29

  Bosstone написав:
  sens написав:Тож краще мабуть припинити відносини з банками поки не вирішиться питання у найближчі три-шість місяців. Під 0,01 можна і під грушею під 0,00 майже те саме

або все ж частину в usdt під 2% міс.


реклама скамів в іншій гілці будь ласка
тут серйозні банківські балачки!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:44

Re: Банк Глобус

  greenozon написав:
  Bosstone написав:або все ж частину в usdt під 2% міс.


реклама скамів в іншій гілці будь ласка
тут серйозні банківські балачки!

вже немає сечі чекати серйозних балачок про те, хто скільки кешбеку з жлобуса зрубив на квітах та ресторанах
Bosstone
 
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