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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 21:53
guntherhouse777 написав:
Рекомендуете?)
навряд, то все прохідні місця і там на вас чатують троє зелених і два синіх.
з бодікамерами і папочками , з запрошеннями.
Це не Ваші плани на найближчий час.
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Goodman
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:17
Goodman написав: guntherhouse777 написав:
Рекомендуете?)
навряд, то все прохідні місця і там на вас чатують троє зелених і два синіх.
з бодікамерами і папочками , з запрошеннями.
Це не Ваші плани на найближчий час.
з такими темпами, у нашій ВР скоріш приймуть додатковий закон і включать в перелік документів, приписне свідоцтво або військовий квиток і все. Все до цього йде. Тож краще мабуть припинити відносини з банками поки не вирішиться питання у найближчі три-шість місяців. Під 0,01 можна і під грушею під 0,00 майже те саме
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sens
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:26
sens написав:
Тож краще мабуть припинити відносини з банками поки не вирішиться питання у найближчі три-шість місяців. Під 0,01 можна і під грушею під 0,00 майже те саме
або все ж частину в usdt під 2% міс.
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Bosstone
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:29
Bosstone написав: sens написав:
Тож краще мабуть припинити відносини з банками поки не вирішиться питання у найближчі три-шість місяців. Під 0,01 можна і під грушею під 0,00 майже те саме
або все ж частину в usdt під 2% міс.
реклама скамів в іншій гілці будь ласка
тут серйозні банківські балачки!
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greenozon
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Додано: Чет 16 бер, 2023 22:44
greenozon написав: Bosstone написав:
або все ж частину в usdt під 2% міс.
реклама скамів в іншій гілці будь ласка
тут серйозні банківські балачки!
вже немає сечі чекати серйозних балачок про те, хто скільки кешбеку з жлобуса зрубив на квітах та ресторанах
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Bosstone
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:36
Bosstone написав: greenozon написав: Bosstone написав:
або все ж частину в usdt під 2% міс.
реклама скамів в іншій гілці будь ласка
тут серйозні банківські балачки!
вже немає сечі
чекати серйозних балачок про те, хто скільки кешбеку з жлобуса зрубив на квітах та ресторанах
Хм... Моча то здесь причём?
Банк всё-таки не настолько плох.
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Gln_Vlrn
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:31
Gln_Vlrn написав:
Банк всё-таки не настолько плох.
Это лучший банк в истории человечества
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Investor_K
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