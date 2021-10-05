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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:00

  FinTech написав:
  flysoulfly написав:с пустого, но не закрытого картсчета в минус спишут абонку за sms :?:
И далее не закроют картсчет без оплаты ?
могут списать в минус, если в тарифе смс платные и не отключены или не переставлено на пуши
кончено платные sms!
Ho не помню про возможность переставы на пуши по старенькой Відсоточке!
и я хз вообще, где у них в аппке "глобус+" это увидеть/вкл/выкл :oops:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 30 бер, 2023 21:16, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:13

  flysoulfly написав:
  FinTech написав:
  flysoulfly написав:с пустого, но не закрытого картсчета в минус спишут абонку за sms :?:
И далее не закроют картсчет без оплаты ?
могут списать в минус, если в тарифе смс платные и не отключены или не переставлено на пуши
кончено платные sms!
Ho не помню, была ли перестава на пуши!
и я хз вообще, где у них в аппке "глобус+" это увидеть/вкл/выкл :oops:
Если в настройках общих/карты такого нет, то в ОБ/ГЛ лучше проверить и отключить.
FinTech
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Повідомлень: 116
З нами з: 01.10.22
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  #<1 ... 27282930
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