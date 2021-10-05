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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 бер, 2023 21:00
FinTech написав: flysoulfly написав:
с пустого, но не закрытого картсчета в минус спишут абонку за sms
И далее не закроют картсчет без оплаты ?
могут списать в минус, если в тарифе смс платные и не отключены или не переставлено на пуши
кончено платные sms!
Ho не помню про возможность переставы на пуши по старенькой Відсоточке!
и я хз вообще, где у них в аппке "глобус+
" это увидеть/вкл/выкл
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 30 бер, 2023 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 21:13
flysoulfly написав: FinTech написав: flysoulfly написав:
с пустого, но не закрытого картсчета в минус спишут абонку за sms
И далее не закроют картсчет без оплаты ?
могут списать в минус, если в тарифе смс платные и не отключены или не переставлено на пуши
кончено платные sms!
Ho не помню, была ли перестава на пуши!
и я хз вообще, где у них в аппке "глобус+
" это увидеть/вкл/выкл
Если в настройках общих/карты такого нет, то в ОБ/ГЛ лучше проверить и отключить.
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