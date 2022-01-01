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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

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Банк Глобус 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:00

  FinTech написав:
  flysoulfly написав:с пустого, но не закрытого картсчета в минус спишут абонку за sms :?:
И далее не закроют картсчет без оплаты ?
могут списать в минус, если в тарифе смс платные и не отключены или не переставлено на пуши
кончено платные sms!
Ho не помню про возможность переставы на пуши по старенькой Відсоточке!
и я хз вообще, где у них в аппке "глобус+" это увидеть/вкл/выкл :oops:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 30 бер, 2023 21:16, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:13

  flysoulfly написав:
  FinTech написав:
  flysoulfly написав:с пустого, но не закрытого картсчета в минус спишут абонку за sms :?:
И далее не закроют картсчет без оплаты ?
могут списать в минус, если в тарифе смс платные и не отключены или не переставлено на пуши
кончено платные sms!
Ho не помню, была ли перестава на пуши!
и я хз вообще, где у них в аппке "глобус+" это увидеть/вкл/выкл :oops:
Если в настройках общих/карты такого нет, то в ОБ/ГЛ лучше проверить и отключить.
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 06:55

Была мысль вернуться в "Глобус", который дышит, несмотря ни на что. Скачал приложуху, думал, GlobusPlus открою для кешбэка.
Потом посмотрел (как раз свеженький обзор на Финансах вышел) - и решил: ну ее. Не интересно, от слова "совсем".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 13:57

  Искатель написав:Была мысль вернуться в "Глобус", который дышит, несмотря ни на что. Скачал приложуху, думал, GlobusPlus открою для кешбэка.
Потом посмотрел (как раз свеженький обзор на Финансах вышел) - и решил: ну ее. Не интересно, от слова "совсем".

Вас размеры кешбека не устраивают или здоровье банка?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 15:53

Re: Банк Глобус

кошти після закінчення депо зараховуються на рахунок Онлайн для виплат, в додатку він заблокований, як розблокувати?
myko
 
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