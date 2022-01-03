Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 чер, 2023 06:12
Прораб написав:
добродії, хто користується глобус плюс картою, яке підводне каміння по картці? КБ виводиться від скількох грн?
Да ни каких подводных, всё работает, пользуйтесь пока.
Feh14
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:20
аппка GlobusPlus на устройстве самообновляется?
Заходишь - а она: "извини, я сейчас еще не готова, но я стараюсь"
flysoulfly
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:37
По карте глобус плюс ограничения 400к гривен в год.кому надо больше- топает в отделение с паспортом и кодом.Ограничение на все расходные операции, включая переводы, расчеты по nfc, прочее..
korzviktor20
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:09
Народ,підкажіть,що робити, відкрив віртуалку, потім по НП отримав фізичний пластик, активував пластик у застосунку, віртуалка заблокувалася, але так і висить в застосунку,як її позбавитися?
melkh
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:25
korzviktor20 написав:
По карте глобус плюс ограничения 400к гривен в год.кому надо больше- топает в отделение с паспортом и кодом.Ограничение на все расходные операции, включая переводы, расчеты по nfc, прочее..
Это из-за того что виртуалка? А если пластик заказать?
Реально 400 в год маловато
Sergion
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:25
Sergion написав:
Это из-за того что виртуалка?
Это из-за того, что банк выбрал
упрощённую модель финмониторинга
. С другой стороны, если документы предоставляются через Дія + договор подписывается Дія.Підпис, то таких ограничений быть не должно. Но это Глобус...
Howl
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:30
Бєгітє, "голупци"! Не забувайте, що тут в фінмоні Шеріф, і особо наглих кешбечних свиней переблочат і вигонят втришия....
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korovas2
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