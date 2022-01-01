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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

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Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 06:12

  Прораб написав:добродії, хто користується глобус плюс картою, яке підводне каміння по картці? КБ виводиться від скількох грн?

Да ни каких подводных, всё работает, пользуйтесь пока.
Feh14
 
Повідомлень: 5
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:20

аппка GlobusPlus на устройстве самообновляется?
Заходишь - а она: "извини, я сейчас еще не готова, но я стараюсь" :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2239
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Подякував: 909 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:37

По карте глобус плюс ограничения 400к гривен в год.кому надо больше- топает в отделение с паспортом и кодом.Ограничение на все расходные операции, включая переводы, расчеты по nfc, прочее..
korzviktor20
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Повідомлень: 164
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 15:09

Re: Банк Глобус

Народ,підкажіть,що робити, відкрив віртуалку, потім по НП отримав фізичний пластик, активував пластик у застосунку, віртуалка заблокувалася, але так і висить в застосунку,як її позбавитися?
melkh
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Повідомлень: 827
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:25

  korzviktor20 написав:По карте глобус плюс ограничения 400к гривен в год.кому надо больше- топает в отделение с паспортом и кодом.Ограничение на все расходные операции, включая переводы, расчеты по nfc, прочее..


Это из-за того что виртуалка? А если пластик заказать?
Реально 400 в год маловато
Sergion
 
Повідомлень: 632
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Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 18:25

Re: Банк Глобус

  Sergion написав:Это из-за того что виртуалка?
Это из-за того, что банк выбрал упрощённую модель финмониторинга. С другой стороны, если документы предоставляются через Дія + договор подписывается Дія.Підпис, то таких ограничений быть не должно. Но это Глобус... :?
Howl
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Повідомлень: 5376
З нами з: 08.03.18
Подякував: 522 раз.
Подякували: 997 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 19:30

Re: Банк Глобус

Бєгітє, "голупци"! Не забувайте, що тут в фінмоні Шеріф, і особо наглих кешбечних свиней переблочат і вигонят втришия....

Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
korovas2
 
Повідомлень: 451
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Подякували: 56 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 08:28

  korovas2 написав:Бєгітє, "голупци"! Не забувайте, що тут в фінмоні Шеріф, і особо наглих кешбечних свиней переблочат і вигонят втришия....

Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk

Ху из Шериф?
la9
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 02.07.09
Подякував: 466 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:35

На глобус плюс смс платные? В тарифах не вижу
Можно пополнять и сразу тратить?
la9
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 02.07.09
Подякував: 466 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:41

  la9 написав:На глобус плюс смс платные? В тарифах не вижу
Можно пополнять и сразу тратить?

Смс бесплатные. Что пополнять и тратить? Если деньги то пополняйте и сразу тратьте)
mogicanin1986
 
Повідомлень: 130
З нами з: 06.12.19
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Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 50515253
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